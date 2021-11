Travis Scott, tragedia all’Astroworld Festival: cosa sappiamo finora e su cosa si sta indagando

Otto morti, tutti tra i 14 e i 27 anni, venticinque ricoverati (tra i quali cinque minorenni) e oltre trecento feriti: questo il bilancio del terribile incidente verificatosi alle 21 dello scorso venerdì 5 novembre all’NRG Park di Houston, in Texas, quando - in occasione dell’Astroworld Festival, evento annuale lanciato dal rapper Travis Scott nel 2018 - la calca creatasi davanti al palco a partire dalle 21, poco prima del set da headliner tenuto dal cantante, ha dato vita all’incubo di ogni artista e promoter. Quanto accaduto riporta alla mente la tragedia verificatasi ventuno anni fa al festival di Roskilde, in Danimarca, nella quale nove persone trovarono la morte schiacciate dalla folla che - dalla zona del parterre più lontana dal palco - tentava di avvicinarsi alle transenne per assistere da vicino all’esibizione del Pearl Jam.