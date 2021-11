Concerti, rimandata l'unica data italiana di Tricky

Il concerto di Tricky, unica data italiana, previsto per il 18 novembre è stato rimandato in avanti fino al 22 maggio del prossimo anno, sempre ai Magazzini Generali di Milano. Sul palco il musicista britannico presenterà i brani del suo quattordicesimo album “Fall To Pieces” (leggi qui la recensione) pubblicato nel settembre 2020, oltre al suo nuovo progetto discografico chiamato Lonely Guest uscito lo scorso 22 ottobre.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Chi volesse richiedere il rimborso può farlo scrivendo a aiuto@dice.fm entro 10 giorni a partire da oggi lunedì 8 novembre. Le prevendite sono attive solo su Dice a questo link.