I Måneskin si preparano per aprire il concerto dei Rolling Stones negli Usa

Come annunciato durante il debutto dei Måneskin sulla tv americana, in occasione della loro partecipazione al “Tonight Show with Jimmy Fallon”, questa sera - 6 novembre - il quartetto capitolino aprirà il concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium di Las Vegas.

In vista dello show, la formazione romana ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di storie per documentare il suo viaggio verso la città nello stato del Nevada, dopo aver fatto tappa a New York e a Los Anegeles per i primi live statunitensi della sua carriera. A poche ore dal concerto, inoltre, i Maneskin hanno condiviso una foto del frontman Damiano David con indosso - sopra i pantaloni di seta viola - delle mutande raffiguranti il logo della band di Mick Jagger. Lo scatto è stato condiviso anche sull'account Twitter ufficiale del gruppo accompagnato da una didascalia che, oltre a includere il tag dei Rolling Stones, recita: “Ci vediamo stasera”.

Durante il loro soggiorno americano, oltre a incontrare a New York Little Steven, noto ai più per la sua collaborazione con Bruce Springsteen, e a Los Angeles Miley Cyrus, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno anche annunciato importanti novità come - per esempio - la loro presenza nel cartellone del Lollapalooza Paris 2022.