I Jethro Tull svelano i dettagli del nuovo album, il primo in quasi vent’anni

I Jethro Tull, che lo scorso luglio hanno fatto sapere di aver firmato un nuovo contratto con Inside Out Music e di avere in arrivo un nuovo album, hanno finalmente annunciato i dettagli della loro prossima prova sulla lunga distanza.

Il disco, il primo della storica prog band britannica guidata da Ian Anderson in oltre 18 anni, ovvero dall’uscita del progetto natalizio “The Jethro Tull Christmas Album” del 2003, si intitolerà “The Zealot Gene” e arriverà sui mercati il 28 gennaio 2022.

L’album, il cui titolo era stato rivelato dallo stesso Anderson già lo scorso marzo in un’intervista per l’edizione statunitense di “Rolling Stone”, è anticipato dal singolo "Shoshana Sleeping", accompagnato dal video realizzato da Thomas Hicks e riportato di seguito.

"The Zealot Gene”, che ha cominciato a prendere forma già nel 2017, è stato descritto in un comunicato stampa da Ian Anderson come un’insieme di riflessioni su temi e concetti biblici. “Anche se nutro un'autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo", ha detto il frontman dei Jethro Tull, che il prossimo febbraio saranno in Italia per cinque concerti.

Ecco la tracklist e la copertina di "The Zealot Gene”, che sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD e vinile, oltre che in digitale:

1. Mrs. Tibbets (5:54)

2. Jacob's Tales (2:13)

3. Mine Is The Mountain (5:40)

4. The Zealot Gene (3:54)

5. Shoshana Sleeping (3:41)

6. Sad City Sisters (3:40)

7. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)

8. The Betrayal Of Joshua Kynde (4:06)

9. Where Did Saturday Go? (3:53)

10. Three Loves, Three (3:30)

11. In Brief Visitation (3:00)

12. The Fisherman Of Ephesus (3:41)