I Deep Purple pubblicano una cover dei Fleetwood Mac come anticipazione del nuovo disco

Dopo la cover di “7 and 7 is”, i Deep Purple hanno pubblicato un’altra anticipazione del loro nuovo album “Turning to crime” che, in uscita il 26 novembre, è il primo disco della band inglese interamente composto da brani scritti e precedentemente incisi da altri artisti.

Il nuovo singolo estratto dal prossimo progetto discografico di Ian Gillan e soci è una loro versione di “Oh well” dei Fleetwood Mac. La cover del brano, originariamente pubblicato come singolo dalla band di Peter Green nel 1969, è accompagnata da un video diretto da Dan Gibling e realizzato in Germania a inizio ottobre.

“Tutti sanno che ‘Oh Well’ è una grande canzone”, ha detto il bassista Roger Glover. “È stato Steve [Morse] a registrare una demo per questa. Con lui non si sa mai dove si va a fine perché è incredibilmente creativo. Fino a un certo punto era rimasta quasi uguale all’originale ma poi improvvisamente è partita a razzo… per approdare nello spazio”.

“Turning to crime”, prodotto da Bob Ezrin, arriva a poco più di un anno di distanza da “Whoosh!”, il ventunesimo album in studio della carriera della leggendaria rock band britannica. I Deep Purple faranno ascoltare dal vivo le canzoni del loro nuovo disco, insieme a classici tratti dal loro repertorio, il prossimo anno in occasione del tour che li porterà ad esibirsi anche in Italia.