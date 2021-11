Si intitola "Holy Toledo!" il nuovo singolo dei Green Day che hanno pubblicato il brano in occasione dell'arrivo nei cinema americani del film "Mark, Mary & Some Other People". Si tratta del terzo inedito uscito negli ultimi sei mesi dopo "Pollyanna" e "Here Comes The Shock". La band di Billie Joe Armstrong ha deciso di continuare a pubblicare inediti sparsi in attesa di un album intero su cui non ci sono ancora dettagli. La nuova canzone è contenuta all'interno della colonna sonora della commedia romantica diretta da Hannah Marks in uscita oggi sale americane.

Intanto trio punk rock californiano ha annunciato l'uscita, prevista per il 10 dicembre, della raccolta "The BBC Sessions". Tirato fuori dall'archivio della band, il disco raccoglie i 16 brani eseguiti dai Green Day per la BBC tra il 1994 e il 2011. In quel periodo i Green Day hanno fatto visita ai celebri studi londinesi di Maida Vale per quattro volte, registrando delle live sessions per l'Evening Show di Steve Lamacq su BBC 1. Ora quei brani vengono pubblicati ufficialmente per la prima volta su disco.