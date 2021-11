E’ nata l’associazione intitolata a Stefano D’Orazio

A un anno dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, avvenuta il 7 novembre del 2020, è stata annunciata la nascita di un’associazione intitolata al batterista, paroliere e cantante, noto per la sua carriera con i Pooh: la nuova entità nasce per supportare i nuovi talenti, ponendosi come obiettivo quello di “costituire un polo di eccellenza nel settore artistico-musicale-imprenditoriale, un’accademia di alta formazione professionale ed imprenditoriale per giovani artisti, quale strumento di integrazione sociale e culturale, con potenziale innovativo e di crescita per il sistema economico, occupazionale e sociale”.