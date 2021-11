Kanye West difende Marilyn Manson: "Il MeToo è 1984 di Orwell: non ci cancelleranno"

Non parla spessissimo, ma quando lo fa solleva polveroni come solamente lui sa fare. Sono destinate a far discutere le dichiarazioni sul movimento MeToo e sul femminismo alle quali si è lasciato andare Kanye West a margine di un'intervista concessa ai microfoni del podcast "The Drink Champs", dopo la decisione di coinvolgere Marilyn Manson nel suo ultimo "Sunday Service", le preghiere collettive che il rapper organizza da ormai un paio d'anni a questa parte.

Già lo scorso agosto la partecipazione del rocker, finito al centro della tempesta mediatica all'inizio dell'anno per le accuse di violenza mosse nei suoi confronti dalla ex Evan Rachel Wood (alla denuncia dell'attrice hanno fatto seguito quelle di altre donne), al listening party dell'ultimo album di Kanye West, "Donda" (contenente pure un duetto tra i due, "Jail, pt. 2", aveva fatto discutere non poco l'opinione pubblica americana. La mossa di domenica ha gettato benzina sul fuoco. Ora Kanye West punta il dito contro il MeToo e il nuovo femminismo. E dice:

Non possono cancellarci tutti.

Il rapper ha poi insistito:

Ci sono donne che hanno vissuto cose davvero gravi, trascinate in vicoli contro la loro volontà. È ben diverso da un abbraccio, ma è classificato come la stessa cosa oggi.

Infine, West ha detto: