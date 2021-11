Approvazione direttiva UE copyright, SIAE esprime ‘grande soddisfazione’

Per mezzo di una nota ufficiale il presidente di SIAE Mogol ha espresso soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE sul diritto d’autore. “Accolgo con grande soddisfazione la notizia del recepimento della Direttiva Copyright e ringrazio il Governo e il Parlamento per la loro attenzione e sensibilità nei confronti della tutela dei diritti degli autori e degli editori”, ha commentato il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori Giulio Rapetti Mogol: “Il mio grazie va in particolare al Ministro della Cultura Dario Franceschini per l’impegno con cui ha sempre sostenuto l’urgenza di proteggere il lavoro dei creativi adattando la legge sul diritto d’autore all’ambiente digitale contemporaneo. Sin dal primo giorno del mio mandato in SIAE ho combattuto per arrivare a questo momento: i giganti della rete paghino quello che usano. Loro hanno i miliardi ma noi abbiamo avuto ragione. Ora abbiamo le armi per combattere la battaglia successiva: ottenere per gli autori un compenso realmente equo”.