Miriam Makeba, le molte battaglie di Mama Africa

Miriam Makeba è stata ed è uno dei simboli della tormentata storia del Sudafrica. Se Nelson Mandela ha rappresentato dal punto di vista politico la lotta all’apartheid Mama Africa, come la cantante era soprannominata, l’ha rappresentata dal punto di vista musicale.

Nata il 4 marzo 1932 a Johannesburg da genitori di etnia Swazi e Xhosa, Zenzile Miriam Makeba ha iniziato a rendere il canto la sua professione a partire dalla fine degli anni Cinquanta, incrociando la sua strada con quella di colleghi come i Cuban Brothers, i Manhattan Brothers, le Skylarks ed Harry Belafonte, che prese Miriam sotto la sua ala protettrice.

Lontana dalla sua terra negli anni dell’apartheid Mama Africa ha costruito la sua carriera soprattutto negli Stati Uniti, però senza mai dimenticare le sue origini e adottando anche le lotte dei neri d’America e del Black Panther Party. Solo nel 1990 la voce di “Soweto Blues” è potuta tornare in Sudafrica, dove ha continuato a portare avanti il suo impegno civile negli anni del post apartheid.

Il 9 novembre del 2008 Miriam Makeba si trovava a Castel Volturno, in provincia di Caserta, per un concerto. È durante quel live in Italia che la cantante ha avuto un attacco di cuore e ha perso la vita. Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa ricordiamo la musicista africana ponendo alla vostra attenzione i suoi brani più amati.

Lakutshn, Ilanga (1956)

The Click Song (1963)

Mbube (1963)

Pata Pata (1967)

Lumumba (1970)

Malcolm X (1974)

Soweto Blues (1977)

Thula Sizwe (1991)