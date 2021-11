Publishing, Universal Music sigla un accordo globale con Lionel Richie

Universal Music Publishing ha stretto un accordo editoriale in esclusiva su scala globale con Lionel Richie, la star americana dell’r’n’b che vanta oltre 100 milioni di album venduti nel corso della sua ormai più che cinquantennale carriera: il contratto copre tutto il repertorio firmato dall’artista classe 1959 nato a Tuskegee, in Alabama, tra i quali “Hello”, “Lady”, “Dancing On The Ceiling” e “All Night Long”, oltre che la sua quota in “We Are The World”, il popolarissimo singolo benefico del 1985 che l’artista co-firmò insieme a Michael Jackson, e che superò la soglia di 20 milioni di unità fisica smerciate a livello internazionale.