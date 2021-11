Diritto d'autore, l’Italia recepisce la direttiva UE sul copyright

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. “Il provvedimento - che era stato emanato dal Governo lo scorso agosto a seguito di una ampia consultazione pubblica con le diverse realtà del settore - viene oggi approvato in via definitiva tenendo conto di alcune delle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che ringrazio per l’importante lavoro svolto”, ha commentato al proposito il Ministro della Cultura Dario Franceschini, che - a proposito del provvedimento - ha parlato di “tutela rafforzata per autori e artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale: “L’obiettivo di fondo è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all'ambiente digitale contemporaneo così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa. Gli autori sono al centro di questo intervento, senza il gesto creativo non ci sono contenuti: il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza dell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali”.