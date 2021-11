Josh Klinghoffer: "Così sono passato dai Red Hot ai Pearl Jam"

Due anni. Sono quelli trascorsi dall'uscita di Josh Klinghoffer dai Red Hot Chili Peppers al suo ingresso nei Pearl Jam. Come è avvenuto il passaggio dalla band di Anthony Kiedis a quella di Eddie Vedder e come sono andate effettivamente le cose lo spiega il diretto interessato in una lunga intervista concessa alla rivista specializzata Guitar World.

Klinghoffer era entrato a far parte dei RHCP nel 2009, dopo l'uscita dal gruppo di John Frusciante. Con il gruppo di "Californication" il chitarrista ha inciso due album di inediti: "I'm with you" del 2011 e "The getaway" del 2016. Il suo ritiro dalla formazione losangelina venne annunciato nel dicembre del 2019, in concomitanza con il ritorno nel gruppo dello stesso Frusciante. Passano due anni e il 23 settembre del 2021 Klinghoffer debutta come turnista dei Pearl Jam, suonando dal vivo con il gruppo capitanato da Eddie Vedder - che accompagna anche negli Earthlings, insieme a Glen Hansard, Pino Palladino e Chad Smith - la chitarra e le tastiere.

A proposito dell'uscita dai Red Hot e dell'ingresso nei Pearl Jam, Klinghoffer ora racconta:

La storia dei Red Hot Chili Peppers e quella dei Pearl Jam sono intrecciate. Nel 1991 i Red Hot portarono con loro i Pearl Jam per uno dei loro primi tour. Ad un certo punto le due storie si sono proprio unite. Avvenne nel 2016: suonammo in uno stesso festival, a New Orleans. Dopo quell'evento abbiamo fatto alcuni concerti con Mike McCready per beneficenza, Eddie venne ad una raccolta fondi per la scuola di musica di Flea a Silverlake. Quando stava per uscire il nuovo album dei Pearl Jam, appena prima della pandemia, mi hanno chiamato per aiutarli con i cori e un paio di altre cose. Poi mi chiesero di aprire il tour. Da lì è nato tutto.

A proposito del rapporto con i Pearl Jam, Josh Klinghoffer ha detto nell'intervista: