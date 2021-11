X Factor 2021, stasera il secondo live: come sono andati gli inediti in streaming?

La gara di X Factor 2021 entra nel vivo: prima eliminazione questa sera, durante il secondo live, in diretta dalle 21,15 su SkyUno e NOW. Dopo la prima puntata, dedicata alla presentazione del cast della quindicesima edizione del talent condotto da Ludovico Tersigni (i 12 concorrenti si sono esibiti tutti sulle note dei rispettivi inediti), stasera sapremo chi sarà il primo artista a dover lasciare il programma. Niente inediti, stavolta: i 12 concorrenti canteranno le cover che gli sono state assegnate dai rispettivi giudici. I voti che otterranno questa sera andranno a sommarsi a quelli della prima puntata - i meno votati erano risultati essere i bengala Fire, i Westfalia, Versailles, i Mutonia, Vale LP e i Karakaz - per decretare l'eliminato.

A proposito degli inediti: come sono andati, in streaming? Ad una settimana dall'uscita su Spotify, dove sono stati raccolti pure nella playlist ufficiale "X Factor 2021", i 12 brani hanno totalizzato complessivamente 1,8 milioni di stream. Il più ascoltato è "I suicidi" di Gianmaria, con 407,5 mila ascolti in sette giorni. Medaglia d'argento per Erio con "Amore vero", 230,6 mila streams. Sul gradino più basso del podio ci sono i Baltimora, con "Altro": 190,1 mila ascolti in una settimana. L'inedito meno ascoltato è invece quello dei Westfalia, "Goblin": si è fermato a soli 56,7 mila clic.

Questa sera Erio, della squadra di Manuel Agnelli, canterà "Limit to your love" di James Blake, i Bengala Fire "Town called malice" dei Jam, i Mutonia "Closer" dei Nine Inch Nails.

Mika ha scelto invece "Come" di Jain per Nika Paris, "Sign of the times" di Harry Styles per i Fellow e "Hey ya!" degli Outkast per i Westfalia.

Emma ha assegnato "Jenny è pazza" di Vasco Rossi a Gianmaria, "Dove sta a Zazà" di Gabriella Ferri a Vale Lp e "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà a

Le Endrigo.

Hell Raton ha affidato ai Versailles "Fantasma" dei Linea 77, ai Karakaz "SexyBack" di Justin Timberlake e ai Baltimora "Parole di burro" di Carmen Consoli.

Ospite della serata sarà Chiello, l'ex membro degli FSK Satellite che ha appena esordito da solista con l'album "Oceano paradiso", di cui abbiamo scritto qui.