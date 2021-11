Radio Italia: al via a breve la sesta edizione di Radio Italia Live

Tornerà in onda a partire da venerdì 12 novembre Radio Italia Live, programma dedicato agli artisti del panorama musicale italiano trasmesso su Radio Italia e su Radio Italia TV (oltre che in streaming sui canali digitali dell’emittente): la trasmissione sarà condotta dalle speaker Manola Moslehi e Daniela Cappelletti con la partecipazione della creator Giulia Penna, per la regia di Lele Biscussi e la direzione artistica di Sergio Pappalettera.