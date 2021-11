Mercati emergenti, Create Music acquisisce Nirvana Digital

Create Music, società fondata nel 2015 con quartier generale a Los Angeles impegnata nella distribuzione e nell’amministrazione di diritti editoriali, ha acquisito Nirvana Digital, azienda indiana di servizi ai creator focalizzata sulla monetizzazione in ambito digitale: all’operazione - il cui ammontare in termini finanziari non è stato comunicato - seguirà un investimento complessivo da 50 milioni di euro sul mercato indiano - e, più in generale, su quelli asiatici - che sarà diluito nel corso dei prossimi anni.