Believe, ricavi su del 27% nel terzo trimestre 2021

Il bilancio di Believe relativo al terzo trimestre del 2021 ha fatto segnare una crescita delle entrate su base annua del 27,1%, per una cifra pari a 144 milioni di euro: il merito della performance registrata dalla società francese va essenzialmente ai servizi premium, che da soli hanno generato 135 milioni (+29% su base annua), molti di più di quelli ascrivibili a servizi standard - come, per esempio, TuneCore, che pur in crescita (molto meno accentuata, pari al 2,6%) hanno contribuito al bilancio solo per 9 milioni di euro.