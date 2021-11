Avril Lavigne ha firmato con l'etichetta di Travis Barker

Avril Lavigne ha annunciato di essere entrata ufficialmente a far parte di DTA Records, l’etichetta discografica del batterista dei Blink-182 Travis Barker. Ma le sorprese non finiscono qui, l’artista ha anche rivelato di essere già al lavoro su nuova musica e che, proprio la prossima settimana, uscirà il primo singolo frutto della nuova partnership. “Spacchiamo tutto! Ho appena firmato un contratto con l'etichetta discografica di Travis Barker, la DTA Records! Dovrei rilasciare il mio primo singolo la prossima settimana?”. È con queste parole, corredate da un carosello di foto in cui la cantante appare mentre festeggia accanto a Travis Barker, che l'artista ha annunciato sui social la firma del nuovo contratto.