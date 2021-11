Slipknot: i fan hanno appiccato un incendio durante il pogo

Una situazione surreale e in primis pericolosa. Gli Slipknot sono stati costretti a interrompere il concerto a Phoenix, in Arizona, dello scorso 2 novembre a causa di un incendio appiccato dai fan nel parterre. Il falò è stato acceso sul prato dell'arena concerti utilizzando delle sedie di plastica e ha raggiunto un altezza di circa 9 metri, riportano alcuni media. I fan hanno iniziato a ballare e a pogare intorno alle fiamme come mostrano i video pubblicati sui social., Sembra che l'incendio sia stato appiccato pochi secondi dopo che il pubblico ha cantato "Happy Birthday" al chitarrista Mick Thomson. Il ritardo causato dalle operazioni di spegnimento dell'incendio ha costretto il gruppo dell'Iowa a tagliare alcune parti della scaletta.