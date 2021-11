Ligabue, live a Campovolo 2022: altri 3.000 biglietti disponibili

L’evento "30 anni un un (nuovo) giorno" che vede protagonista Luciano Ligabue è sold-out da mesi, con circa 100mila biglietti venduti. Ma non tutto è perduto: gli organizzatori hanno fatto sapere che la RCF Arena Reggio Emilia, sta per inaugurare uno spazio nuovo creato appositamente per ospitare i concerti. Questo permette di ridisegnare la geometria di Campovolo che, dopo accurate specifiche tecniche, arriva a poter accogliere 103.165 spettatori, quindi 3195 più di prima.

Per questo dalle 16 di oggi giovedì 4 novembre 2021 l’organizzazione fa sapere che su ticketone.it e ticketmaster.it sarà possibile acquistare uno tremila nuovi biglietti per partecipare all’evento posticipato, come già detto, al 4 giugno 2022. Ovviamente, tutti i biglietti acquistati in precedenza restano validi per la nuova data, mentre per tutte le informazioni sull’evento è possibile consultare il sito friendsandpartners.it.

La RCF Arena di Reggio Emilia, meglio conosciuta come Campovolo, è da sempre il luogo prescelto da Ligabue e da tutti i suoi fan per celebrare la musica in tutte le sue sfumature. Non è solo un concerto, è un momento di “raccoglimento” pensato per far incontrare più generazioni di ascoltatori unite indissolubilmente dall’amore per il cantautore.