Reciprocità internazionale sui diritti di pubblica esecuzione: il parlamento UE fa appello alla commissione

Torna d’attualità il tema della reciprocità internazionale sui diritti di pubblica esecuzione, già affrontato lo scorso giugno dall’associazione di etichette indipendenti europee IMPALA alla vigilia del vertice tra UE e Stati Uniti: la presidente della commissione culturale del parlamento di Bruxelles Sabine Verheyen ha fatto appello al commissario per il mercato interno Thierry Breton affinché venga avviato uno studio specifico annunciato già lo scorso mese di luglio ma - a oggi - mai messo in atto. “Il tempo è essenziale se vogliamo evitare un disastro finanziario per il settore musicale", ha dichiarato, al proposito, Verheyen.