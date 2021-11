Willie Nelson e la cover di "All Things Must Pass" di George Harrison

Willie Nelson ha pubblicato una cover del classico "All Things Must Pass" di George Harrison. Questa cover fa parte del nuovo album dell'88enne Nelson, “The Willie Nelson Family”, la cui uscita è prevista per il 19 novembre. "All Things Must Pass" è il secondo singolo estratto dal disco dopo "Family Bible".

Il nuovo disco vede schierati alcuni membri della famiglia Nelson, tra questi la sorella Bobbie Lee, i figli Lukas e Micah e le figlie Amy e Paula. Le registrazioni dell'album includeranno anche dei contributi dello storico batterista di Nelson, Paul English, morto nel febbraio dello scorso anno.Il figlio di Willie, Lukas Nelson, ha dichiarato: "Lavorare con la famiglia, creare musica, è pura felicità. E' un dono che siamo stati in grado di riunirci tutti e di celebrare il potere della musica in questi tempi difficili. Lo spirito in questa musica è forte. Sono felice di aver fatto parte di questa esperienza”.In questo album, Willie Nelson rivisita le canzoni del suo catalogo e interpreta alcune cover. All'inizio dell'anno, aveva già pubblicato un album di cover di Frank Sinatra, “That's Life”, il suo secondo album di cover di Sinatra, dopo “My Way” uscito nel 2018.

Tracklist:

1. “Heaven and Hell” (Willie Nelson)

2. “Kneel at the Feet of Jesus” (Willie Nelson)

3. “Laying My Burdens Down” (Willie Nelson)

4. “Family Bible” (Claude Gray, Paul Buskirk & Walt Breeland)

5. “In the Garden” (traditional)

6. “All Things Must Pass” (George Harrison)

7. “I Saw the Light” (Hank Williams, Sr.)

8. “In God’s Eyes” (Willie Nelson)

9. “Keep It On the Sunnyside” (A.P. Carter)

10. “I Thought About You, Lord” (Willie Nelson)

11. “Too Sick To Pray” (Willie Nelson)

12. “Why Me” (Kris Kristofferson)