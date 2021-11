"Mi manca Axl Rose", firmato DJ Ashba

In una nuova intervista realizzata da Anne Erickson di Audio Ink Radio, a DJ Ashba è stato chiesto quale sia il suo migliore ricordo del periodo, dal 2009 al 2015, in cui ha militato nei Guns N'Roses.

Il 49enne chitarrista ha così risposto: "Ci sono tanti ricordi di quei sei, sette anni. Il ricordo più grande, quando ripenso a quei giorni, è quanto probabilmente sia stato frainteso Axl. Lui, per me, non posso parlare per le altre persone, è uno dei ragazzi più fighi con cui uscire. Quando è tuo amico, lui ha una cerchia molto ristretta, ma quando ti guadagni la sua fiducia e sei in quella cerchia, non potresti trovare un ragazzo migliore. Lui è un ragazzo fottutamente figo. Ci siamo divertiti un sacco, sul palco e ancora di più fuori dal palco.".



Gli è stato quindi chiesto se è ancora in contatto con il cantante dei Guns N'Roses, Ashba ha spiegato: "Non troppo, ma nel momento in cui ci vedremo, sono sicuro che ci saranno grandi abbracci. Abbiamo molto rispetto l'uno per l'altro, credo. mi manca. Mi manca da morire come amico. Ma loro sono stati in tour. Sono stati impegnati senza sosta, così come me. In questo settore le strade un giorno si incrociano, è proprio così. È come un circo itinerante."

In un'altra parte dell'intervista Ashba ha affermato – non è la prima volta - che gli venne chiesto, nel 2016, di rimanere nei Guns N'Roses per il tour "Not In This Lifetime", ma che decise di non farlo, preferendo impegnarsi carriera che aveva intrapreso con i SIXX:AM. "Axl mi chiamò e voleva davvero che facessi parte della riunione, ma ho rifiutato. Sentivo che se Slash fosse tornato, sarebbe stato fantastico, è quello che vogliono i fan. Io ora posso fare quello che voglio davvero fare... Me ne sono andato, va tutto bene. Non potrei essere più felice per i fan. Io sono un fan. Metà della band si è riunita, il che mi entusiasma, ma allo stesso tempo è il meglio delle due cose: posso fare ciò che amo davvero fare, cioé suonare nei SIXX:AM."