Svezia: due persone sono morte a uno spettacolo tributo agli ABBA

In Svezia due persone ieri sera sono morte dopo che un uomo è caduto da ben sette piani durante uno spettacolo tributo agli ABBA. Come riporta l'emittente britannica BBC, mille fan erano presenti all'Uppsala Konsert & Kongress Hall di Uppsala, città situata circa 70 chilometri a nord della capitale svedese Stoccolma.



Una mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo, un uomo è caduto dall'alto ed è piombato su due persone nel foyer all'aperto posta al piano terra.

Oltre all'uomo è morto anche una delle due persone, mentre la terza, una donna di circa 60 anni è stata portata all'ospedale e avrebbe riportato ferite non molto gravi.



A seguito di questa tragedia lo show è stato annullato e la sala concerti è stata chiusa per dare modo alla polizia di procedere con il raccogliere informazioni sull'accaduto interrogando i testimoni oculari.



Nessuna delle vittime è stata identificata. Secondo la polizia, l'uomo che è precipitato avrebbe circa 80 anni, mentre l'altro uomo che ha perso la vita avrebbe una sessatina di anni. "Abbiamo ricevuto una chiamata che qualcuno era saltato oppure era caduto da una grande altezza", ha dichiarato il portavoce della polizia Magnus Jansson Klarin all'agenzia di stampa AFP.



Klarin ha inoltre spiegato che gli agenti stavano ancora cercando di stabilire con esattezza i dettagli di quanto accaduto e che non era ancora possibile dichiarare se fosse avvenuto un crimine.



Il promoter dello spettacolo, MTLive, ha scritto su Facebook che "tutti sono sotto shock" a causa dell'incidente. “Come probabilmente comprenderete, è stata una giornata difficile per noi della produzione. I nostri pensieri vanno ai morti e ai loro parenti. Non sappiamo ancora nulla su cosa abbia causato l'incidente e su come sia potuto accadere".