Concerti, Gogol Bordello in Italia nel luglio del prossimo anno

I Gogol Bordello tornano a suonare dal vivo e annunciano tre concerti in Italia nell'ambito del loro 'Roaring 2020's Tour': l'8 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (Rn), il 9 luglio in Piazza Grande a Palmanova (Ud) e il 10 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi). Sul palco presenteranno i loro maggiori successi tratti dai loro dieci album, l'ultimo dei quali, “Seekers and Finders” (leggi qui la recensione), pubblicato nell'estate del 2017.

I biglietti per il concerto al Beky Bay sono disponibili qui, per quelli per il live di Palmanova cliccate qui e, infine, quelli per il Carroponte qui.