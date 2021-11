Placebo, esce il nuovo singolo 'Surrounded by spies'

Attraverso un post condiviso sui social, i Placebo hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo. Come comunicato dalla band di Brian Molko e Stefan Olsdalin in un messaggio su Instagram, accompagnato dalla copertina del brano e riportato di seguito, la nuova canzone si intitolerà “Surrounded by spies” e sarà disponibile sulle piattaforme digitali il prossimo 9 novembre.

La traccia segue la pubblicazione del brano, “Beautiful James”, uscito a cinque anni di distanza dalla raccolta "A place for us to dream" e come anticipazione dell’ideale seguito di “Loud like love” del 2013.

In una recente intervista, Brian Molko ha fatto sapere che i Placebo hanno terminato le lavorazioni sul loro nuovo e ottavo album in studio all’inizio del 2020 e che il disco è stato ritardato dalla pandemia. A margine di una chiacchierata per BBC 6 Music, parlando del prossimo lavoro discografico del gruppo, previsto per il 2022, l'artista ha affermato: "Vorrei che ogni persona che ascolta il disco trovi la propria storia. Chi è James? Cosa rappresenta per te? È davvero un uomo? Non ho intenzione di rispondere a nessuna di queste domande, voglio che siano le domande che le persone fanno a se stessi".