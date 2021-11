Fender acquisisce PreSonus

La Fender, storica azienda produttrice di strumenti musicali particolarmente nota per la produzione di leggendari modelli di chitarre elettriche solid body come la Telecaster e la Stratocaster, ha annunciato l’acquisizione di PreSonus, società con sede a Baton Rouge, Louisiana, specializzata nello sviluppo di soluzioni software e hardware per la registrazione e l’editing musicale. Nonostante il passaggio della proprietà, l’azienda continuerà a operare in autonomia, conservando il fondatore Jim Odom nel ruolo di ad e di Brian Smith in quello di vicepresidente.