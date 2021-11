Riccione, riapre il Cocoricò

Lo storico club di Rimini chiuso dall’estate del 2019 in seguito al fallimento della società che ne gestiva le attività ha annunciato la riapertura per il prossimo 27 settembre: con un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di oggi, giovedì 3 novembre, i nuovi gestori del Cocoricò hanno annunciato il ritorno in attività di quello che, da più di vent’anni, è considerato uno dei centri nevralgici della club culture italiana e non solo.