In arrivo la biografia del fondatore della Island Records Chris Blackwell

Chris Blackwell, il leggendario fondatore della Island Records, etichetta che nel corso degli anni ha lanciato le carriere di artisti fondamentali come Bob Marley, U2, Cat Stevens, Nick Drake, Jimmy Cliff e molti altri, pubblicherà una biografia - intitolata “The Islander: My Life In Music And Beyond” - il prossimo 2 giugno: il volume, curato dal giornalista Paul Morley, sarà distribuito sui mercati anglofoni dalla Nine Eight Books ed edito dalla casa editrice Bonnier, che ha programmato il lancio sui mercati in concomitanza con l’ottantacinquesimo compleanno del popolare discografico.