Bruce Springsteen in trattativa per vendere master (a Sony Music) e catalogo

Stando a quanto riportato dall'edizione americana Billboard, Bruce Springsteen sarebbe in trattativa per cedere la titolarità dei master relativi alle sue opere a Sony Music. Sebbene non sia noto il prezzo richiesto per la cessione dei diritti sulle incisioni, Billboard ha segnalato che il valore stimato degli album del cantautore del New Jersey si aggira tra i 145 milioni e 190 milioni di dollari.