Tupac Shakur, apre a gennaio a Los Angeles una mostra monografica

Aprirà i battenti a Los Angeles il prossimo 21 gennaio “Wake Me When I'm Free”, esposizione monografica dedicata alla defunta star della scena west coast Tupac Shakur: la mostra, che sarà ospitata presso lo spazio The Canvas di Olympic Boulevard, a pochi passi dallo Staples Center, nel cuore di Los Angeles, è stata presentata come “in parte museo, un parte installazione e in parte esperienza immersiva”. A curare l’allestimento è stato Jeremy Hodges, direttore artistico in passato già al lavoro con star di primo piano delle scena rap a stelle e strisce come Drake e Jay-Z.

“Non ci è voluto molto per capire che fosse molto più grande della sua musica”, ha spiegato al New York Times uno dei co-produttori della mostra, Arron Saxe: “Non si può parlare di Tupac senza parlare di Afeni, sua madre, e non si può parlare di Afeni senza parlare del suo coinvolgimento con l’organizzazione politica delle Pantere Nere, che implica un collegamento diretto con il movimento per i diritti civili”.

La fondazione intitolata al rapper ha lavorato per oltre sei anni all’allestimento dell’esposizione, coinvolgendo nell’organizzazione collaboratori come - tra gli altri - Nwaka Onwusa, curatore capo della Rock & Roll Hall of Fame.

“Ci saranno quaderni, testi di canzoni, poesie e anche cose di tutti i giorni come liste della spesa e numeri di telefono scritti su pezzi di carta”, ha concluso Saxe: “L’obiettivo era quello di umanizzarlo, perché lui e molte figure come la sua sono mitiche, giganti”.

Dopo il vernissage a Los Angeles, la mostra migrerà prima in altre città degli Stati Uniti poi in altre città internazionali: l’itinerario dettagliato delle tappe, al momento, non è ancora stato comunicato.