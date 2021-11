Mark Lanegan ha rischiato la vita a causa del Covid

Il già leader degli Screaming Trees e collaboratore fisso dei Queens of the Stone Age Mark Lanegan ha rischiato grosso dopo aver contratto l’infezione da Sars-Cov-2 lo scorso mese di marzo. A raccontarlo sono le note stampa che hanno accompagnato l’annuncio della pubblicazione di un nuovo libro firmato dall’artista, “Devil in a Coma”, la cui presentazione sui mercati anglofoni è fissata per il prossimo 14 dicembre. Nella nota che la casa editrice ha diffuso per promuovere l’uscita si racconta di come Lanegan sia stato trovato positivo al Covid-19 lo scorso mese di marzo: la malattia, contratta in forma decisamente aggressiva, non solo l’aveva privato completamente dell’udito, ma aveva fiaccato molto gravemente il suo fisico.

Molto debilitato, il cantante si è fratturato le costole nel corso di un banale incidente domestico: immediatamente ricoverato perché “incapace di respirare”, l’artista è entrato in coma all’ospedale universitario della contea di Kerry, in Irlanda, con “poche prospettive di sopravvivenza”. Questa esperienza estrema avrebbe fornito all’artista l’ispirazione per mettere mano a un nuovo volume, ideale seguito del recente “Sing Backwards and Weep”, uscito appena un anno fa.

Benché scampato alla morte, Lanegan non sarebbe ancora tornato alla migliore delle condizioni: come riferito da CoS, benché il cantante abbia riacquistato l’udito, la sua salute - secondo l’editore del libro - registra ancora “alti e bassi”.

Una delle voci più apprezzate a autorevoli sul panorama alt-rock americano, Lanegan ha alle spalle una lunga storia di problemi di medici, a cominciare dalle dipendenze da alcol ed eroina, che l’hanno tormentato dall’inizio degli anni Novanta alla prima metà degli anni Duemila: amico di Kurt Cobain, l’artista fu incoraggiato a dedicarsi alla parola scritta da Anthony Bourdain, lo sfortunato cuoco, documentarista e personaggio televisivo tragicamente scomparso nel 2018 all’età di 61 anni.