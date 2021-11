Nick Cave sulla ‘fuga’ a Los Angeles dopo la morte del figlio: ‘Brighton era diventata troppo triste’

In un botta e risposta con i fan sul suo sito Red Hand Files, Nick Cave ha raccontato delle ragioni che l’hanno portato a trasferirsi con sua moglie Susie da Brighton, nel Regno Unito, a Los Angeles, in California. Nel 2015 uno dei figli della coppia, Arthur, morì all’età di 15 anni precipitando da una scogliera a Ovingdean, una località vicina alla cittadina dell’East Sussex.

“Il testo di ‘Heart That Kills You’ [uno dei brani inediti inclusi nel recente "B-Sides & Rarities" ] spiega, in un certo senso, perché Susie e io abbiamo deciso di trasferirci a Los Angeles”, ha scritto Cave: “Brighton era diventata troppo triste. Però siamo tornati, dopo esserci resi conto che - indipendentemente da dove ci fossimo trasferiti - avremmo portato la nostra tristezza con noi. Adesso passiamo gran parte del tempo a Londra, in una piccola casa rosa segreta, dove siamo felici per la maggior parte del tempo”.

“Il lato che ha a che fare con il dimenticare, nel lutto, è una cosa che sta venendo alla luce giusto adesso, perché - capirete - è difficile ricordare di non ricordare qualcosa. Ne ho parlato a lungo con Warren Ellis durante l’ultimo tour”, ha proseguito Cave: “Mi sembra di aver perso per lo meno un anno nel piccolo studio di Ovingdean, dove abbiamo registrato sei colonne sonore di fila, a guardare dalla finestra dalla quale si vede il cimitero dove è sepolto Arthur”.

“Parte della mia esperienza di dolore è stata una sorta di dimenticanza, in cui parti significative della mia vita dopo la morte di Arthur mi sembrano in gran parte perse, o meglio ricordate così male che hanno poca relazione con la verità”, ha concluso Cave.

Il già leader dei Birthday Pary sarà di scena con i Bad Seeds il prossimo 4 luglio all’Arena di Verona per l’unica data italiana prevista per l’estate del prossimo anno.