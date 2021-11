Porcupine Tree, a giugno esce il nuovo album ‘Closure/Continuation’

Dodici anni: questo il tempo passato dall’ultimo disco di inediti in studio dei Porcupine Tree, una delle band di spicco della scena prog britannica contemporanea capitanata dal cantante e chitarrista Steven Wilson. Il gruppo, assente dal panorama discografico dal 2009, anno di pubblicazione di “The Incident”, ha annunciato per il prossimo 24 giugno il lancio sui mercati di un nuovo album di inediti in studio, battezzato “Closure/Continuation”. La nuova prova sulla lunga distanza della formazione - composta, oltre che da Wilson, da Richard Barbieri a tastiere e synth e da Gavin Harrison alla batteria - è stata anticipata dal singolo “Harridan”, già reso disponibile sulle principali piattaforme digitali.

“‘Harridan’ e alcune delle nuove canzoni sono state composte poco dopo l'uscita di ‘The Incident’”, ha fatto sapere il gruppo: “Erano salvate su un file del computer dal nome PT2012, in seguito ribattezzato PT2015, PT2018 e così via. In alcuni momenti ci siamo quasi dimenticati di quelle canzoni, e in altri, invece, ci tormentava il pensiero di finirle per capire dove ci avrebbero portato. Ascoltando i pezzi finiti, è parso subito chiaro che questo progetto non somigliava a nessuno dei lavori che ognuno di noi ha realizzato al di fuori della band: il DNA del suono ha fatto subito intendere che queste canzoni stavano pian piano creando innegabilmente e inconfondibilmente, un disco dei Porcupine Tree. E in ‘Harridan’ si sente tutto quel DNA”.

Il disco sarà composto da sette brani, e sarà reso disponibile sia in formato standard - sia in versione fisica (come CD, doppio vinile, doppio vinile colorato e musicassetta bianca, quest’ultima in edizione limitata) che digitale, oltre che in edizione deluxe in formato Crystal Clear Vinyl contenente tre 45 giri con tutte le tracce della versione standard e due bonus track. In commercio sarà disponibile anche la versione Deluxe CD & Bluray, che include il CD Standard, un secondo CD con 3 bonus tracks, versioni strumentali e versioni stereo ad alta risoluzione 96/24, 5.1 / Dolby Atmos, con in allegato uno speciale booklet.

L’uscita sarà promossa per mezzo di un tour che prenderà il via il 21 ottobre 2022 da Berlino e che toccherà anche l’Italia quattro giorni dopo, il 24 dello stesso mese, al Forum di Assago, nell’hinterland sud di Milano: la serie di eventi si concluderà l’11 novembre successivo a Londra, alla Wembley Arena, dopo tappe in Svezia, Danimarca, Polonia, Francia, Germania, Olanda e Svizzera.