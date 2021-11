Elton John, gli aggiornamenti sulle condizioni di salute

Non è una questione di buona volontà: Elton John non sarebbe riuscito nemmeno volendo a onorare gli impegni dal vivo presi per l’inverno a cavallo tra il 2021 e il 2022 a causa dei problemi all’anca acuitisi dopo un infortunio del quale il cantante e pianista britannico è rimasto vittima la scorsa estate. A dichiararlo è stata la stessa voce di “Tiny Dancer” nel corso di un’intervista rilasciata al network inglese ITV.

“Soffro per quasi tutto il tempo”, ha spiegato John, raccontando di provare talmente tanto dolore nei movimenti da non riuscire nemmeno a scendere dall’auto: “Ai concerti non sarei arrivato al 100%. Sicuramente non sarei stato nelle condizioni ottimali. Dovevo decidermi perché non era mia intenzione presentarmi al pubblico e dare meno del massimo. E poi, con un anno e mezzo di tour davanti, non so quanto tempo la mia anca sarebbe durata. Probabilmente pochissimo”.

L’artista ha comunque assicurato che recupererà le date annullate quando, al termine del percorso di cure intraprese, sarà in una forma “decisamente migliore”.

I problemi di salute dell’artista non impatteranno comunque su quello che sarà l'ultimo appuntamento della star con il pubblico italiano, fissato per il prossimo 4 giugno e rimasto confermato anche in occasione dell’annuncio del rinvio della branca invernale del Farewell Yellow Brick Road Tour.

“Alla fine del periodo di pausa che mi sono preso in estate sono caduto goffamente su una superficie dura, e da allora ho iniziato ad avvertire un forte dolore e fastidio alla mia anca", aveva spiegato Elton John nella nota con la quale aveva annunciato il rinvio dei concerti in Europa: “Nonostante l'intenso trattamento fisioterapico e specialistico, il dolore ha continuato a peggiorare e ha incrementato le mie difficoltà nei movimenti. Mi è stato consigliato di operarmi il prima possibile per poter tornare in piena forma ed evitare complicazioni a lungo termine. Intraprenderò un programma di fisioterapia intensiva che assicurerà un pieno recupero e un ritorno alla piena mobilità senza dolore”.