David Guetta, in arrivo il nuovo singolo con Annalisa ‘Family’

Uscirà il prossimo venerdì, 5 novembre, la versione italiana di “Family”, nuovo singolo di David Guetta realizzato dal Dj francese con la collaborazione di Ty Dolla Sign e A Boogie Wit Da Hoodie: per l’incisione che verrà distribuita sul mercato della Penisola la superstar della dance ha scelto Annalisa, che - durante le session del brano - ha ricoperto il ruolo assunto dalle colleghe Bebe Rehxa (per la versione dedicata ai mercati anglofoni), Imen Siar (per quelli mediorientali) e Sofia Reyes (per quelli latini).

“Sono onorata di far parte di questo progetto corale e di essere stata scelta da David Guetta, il dj numero 1 del mondo, per rappresentare l’Italia, mentre negli altri Paesi ci sono nomi quali Bebe Rehxa e Sofia Reyes per la Spagna”, ha dichiarato al proposito Annalisa: “Essere in questa ‘famiglia’ è emozionante e trovarmi al fianco di superstar urban quali A Boogie wit da Hoodie e TY Dolla Sign è uno stimolo artistico incredibile. Il brano parla di amicizia e di famiglia, e quest’idea di condivisione tra vari Paesi rende questo pezzo ancora più speciale”.

Emersa nel 2010 come concorrente della decima edizione del talent show musicale “Amici”, Annalisa ha pubblicato nel corso della sua carriera sette album da studio, l’ultimo dei quali, “Nuda”, risale al 2020: l’anno successivo l’artista ha preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano - scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Dargen D'Amico - “Dieci”, classificandosi in settima posizione.