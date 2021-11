Voci: il catalogo di David Bowie pronto a essere venduto per 200 milioni di dollari

Sarebbe, dopo l’operazione condotta sul repertorio di Bob Dylan, il più grande passaggio di mano nella storia del marketing dei cataloghi musicali: secondo quanto riferito dal Financial Times il catalogo di David Bowie potrebbe essere acquisito per una cifra pari a 200 milioni di dollari. L’autorevole testata economica, per il momento, non specifica chi si sia fatto avanti per rilevare il colossale patrimonio musicale, limitandosi a osservare come negli ultimi tempi il settore del publishing abbia attirato l’attenzione dell’alta finanza, con la discesa in campo di colossi come KKR e Blackstone.