Vi ricordate i tempi di Adam Ant?

Nato Stuart Leslie Goddard il 3 novembre del 1954 a Londra, venuto alla ribalta nell’immediato post-punk come leader degli Adam & The Ants, con i quali ha pubblicato tre album a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta. Esordio nel 1979 con “Dirk wears white sox”, il grande successo commerciale già con il secondo “Kings of the wild frontier” del 1980, poi confermato con il terzo “Prince Charming” anche nel 1981.

Nel 1982 Adam scioglie gli Ants ed avvia la carriera solista, rimanendo sulla cresta dell’onda con altri tre album usciti nella prima metà del decennio: "Friend or foe” (1982), “Strip” (1983) e “Vive le rock” (1985). Sempre nel 1985 partecipa al Live Aid, poi decide di darsi al cinema e accantonare la musica. Ritorna nel 1990 con l'album "Manners and Physique", ma la sua stella è tramontata ed anche "Wonderful" nel 1995 passa praticamente inosservato. Dopo anni di silenzio Adam torna nuovamente nel 2013 con "Adam Ant Is the Blueblack Hussar in Marrying the Gunner's Daughter" che, ad oggi, è il suo ultimo disco. Non ha comunque abbandonato l'attività musicale e, negli ultimi anni, si è esibito spesso in concerto.

Adam Ant è stato uno dei personaggi più divertenti della scena britannica a cavallo fra i Settanta e gli Ottanta, incarnando il cosiddetto movimento “new romantic”. Poi è sparito dalla scena, ma ha lasciato un bel numero di singoli di successo.

“Young Parisians” (1978), come Adam & The Ants

“Zerox” (1979), come Adam & The Ants

“Car trouble” (1980), come Adam and The Ants

"Kings of the Wild Frontier" (1980), come Adam & The Ants

“Dog eat dog” (1980), come Adam & The Ants

“Antmusic” (1980), come Adam & The Ants

“Stand and deliver” (1981), come Adam & The Ants

“Prince Charming” (1981), come Adam & The Ants

“Ant rap” (1981), come Adam & The Ants

“Goody two shoes” (1982), come Adam Ant

“Friend or foe” (1982), come Adam Ant

“Puss ‘n boots” (1983), come Adam Ant

“Apollo 9” (1984), come Adam Ant

“Vive le rock” (1985), come Adam Ant