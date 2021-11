Per anni è stata una chimera, circolata in versioni non ufficiali e mai inclusa in un disco. Dalla versione inclusa nel documentario "Meeting people is easy" del '98 il brano ha cominciato a circolare tra fan e appassionati dei Radiohead, che pure lo hanno eseguito non troppo spesso dal vivo. Ora, finalmente, esce la versione ufficiale di "Follow me around". Insieme al relativo videoclip. La canzone, rimasta prima fuori dalla tracklist di "Ok Computer" e poi da quella di "Kid A / Amnesiac", sarà contenuta nella ristampa di quest'ultimo disco, "Kid A Mnesia", che uscirà il 5 novembre. Thom Yorke e soci l'hanno pubblicata come nuova anticipazione del cofanetto, per stemperare l'attesa dei fan:

“Follow me around” sarà tra le tracce bonus incluse in "Kid A Mnesia", insieme ad altre rarità, chicche e b-sides rispolverate dai Radiohead in occasione della ripubblicazione del disco.