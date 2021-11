U2: su TikTok l'anteprima del nuovo singolo (che uscirà questa settimana)

Tornano gli U2. E stavolta per far ascoltare la loro (nuova) musica ai fan Bono Vox e soci scelgono TikTok. La band ha lanciato oggi il suo canale ufficiale sul popolare social network cinese e per l'occasione ha condiviso un'anteprima del nuovo singolo: si intitola "Your song saved my life" e uscirà questa settimana. La canzone non anticipa un nuovo album: farà parte della colonna sonora del film d'animazione "Sing 2", che vedrà Bono prestare la voce a uno dei personaggi, il leone-rockstar Clay Calloway.

Insieme all'anteprima di una trentina di secondi del singolo "Your song saved my life", su TikTok arrivano anche tutte le hit degli U2: potranno essere utilizzate dagli utenti del social network per i loro video.

"Sing 2" arriverà al cinema - anche in Italia - il 23 dicembre prossimo. Tra i doppiatori, oltre a Bono, ci sono anche Halsey (presta la sua voce al personaggio di Porsha Crystal) e Pharrell Williams (è Alfonso).

Bono e The Edge hanno scalato quest'estate le classifiche insieme a Martin Garrix, con il quale hanno inciso "We are the people", la colonna sonora degli Europei di calcio.