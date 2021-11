FUGA, accordo globale di distribuzione con Beggars Group

FUGA ha annunciato un accordo globale per servizi di distribuzione digitale con Beggars Group, marchio simbolo del mondo indie musicale e casa madre di label come Rough Trade Records, XL Recordings, 4AD, Matador, Young. In base alla partnership, le due entità realizzeranno un processo di integrazione profondo tra la nuova piattaforma di Beggars e la tecnologia proprietaria di FUGA dedicata alla gestione della catena di approvvigionamento digitale. Tutte le cinque etichette del gruppo saranno quindi messe in relazione e distribuite sugli oltre 260 DSP che sono già partner di Beggars in tutto il mondo attraverso i servizi forniti da FUGA, sia per quanto attiene al catalogo che per quello che riguarda le nuove uscite.