I Beatles protagonisti della puntata di stasera di Jam TV - Music Room

Quinta puntata di Jam Tv – Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica: l’appuntamento è per questa sera, lunedì 1° novembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Jam Tv – Music Room è disponibile sia in diretta che on-demand sulla Pagina Facebook e sui Canali YouTube e Twitch di Jam Tv e da quest'anno anche su Rockol. La puntata è dedicata ai Beatles. "Beatles 4ever: anticipazioni, novità e retroscena", prende spunto dalle celebrazioni di questo periodo dedicate a "Let it be" e al leggandario concerto sul tetto della Apple, in attesa del docu-film di Peter Jackson "The Beatles: Get back" che sarà in streaming su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre. Qui sotto potete seguire la diretta:

"The Beatles: Get back" è frutto di un lavoro di recupero e di restauro di circa 60 ore di girato del regista Michael Lindsay-Hogg. Se ne parlerà con il cantautore Alberto fortis, il presidente dei "Beatlesiani d'Italia Associati" Rolando Giambelli e il giornalista Michelangelo Iossa. Conduce Alex Pierro.

Alberto Fortis ricorderà il periodo relativo alla registrazione di "Fragole Infinite", suo quarto album in studio, inciso presso i mitici Abbey Road Studios di Londra e pubblicato nel 1982.

Rolando Giambelli si collegherà dal Beatles Museum di Brescia del quale è fondatore; il museo è stato riaperto lo scorso 9 ottobre (in concomitanza con l’81° anniversario dalla nascita di John Lennon) e per l’occasione il presidente dei Beatlesiani d’Italia Associati ci anticiperà allora alcuni eventi e altre iniziative in programma al suo interno.

Michelangelo Iossa, giornalista, critico musicale e scrittore, si soffermerà su due importanti ricorrenze beatlesiane del 2022: i 60 anni dall'uscita del primo singolo dei Fab Four, "Love Me Do", pubblicato originariamente il 5 ottobre 1962, e gli 80 anni che compirà Paul McCartney il prossimo 18 giugno 2022.