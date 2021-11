Adele ha fatto inginocchiare ai suoi piedi pure l’algoritmo

“Riuscirà a superare la prova dello streaming?”, ci si chiedeva tra addetti ai lavori commentando l’imminente ritorno sulle scene di Adele. Che la voce di “Someone like you” potesse riuscire nell’impresa di replicare i numeri del passato, quelli di “21” (l’album da oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo che nel 2011 la catapultò in cima alle classifiche internazionali) e di “25”, non era affatto scontato. L’ultimo disco uscì infatti nel 2015, in un’altra era della discografia, con lo streaming ancora non così centrale come lo è invece oggi. La risposta a quella domanda la diva pop britannica l’ha data subito all’indomani dell’uscita di “Easy on me”. Quando, dati alla mano, la canzone che ha segnato il suo ritorno sulle scene a distanza di sei anni da “Hello” ha stabilito un nuovo record su Spotify: con 19,7 milioni di stream totalizzati a livello globale sulla popolare piattaforma di streaming, il singolo di Adele ha battuto il record precedentemente detenuto dai BTS e dalla loro “Butter”, che lo scorso 21 maggio aveva superato gli 11 milioni. E indovinate un po’? Era solo l’inizio.