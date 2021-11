Nel nuovo album di Fedez ci saranno 20 canzoni

Gli album, non è un mistero, da qualche tempo a questa parte strizzano sempre più l'occhio al formato della playlist: più espansione e meno compattezza, per seguire le nuove abitudini d'ascolto improntate sullo streaming, tra skip e ascolti "spezzatino". C'è anche chi, come Salmo, per il titolo di un suo disco ha scelto proprio "Playlist". Sarà a modo suo una playlist - lo è già sulla carta - anche il nuovo album di Fedez, "Disumano", che uscirà il prossimo 26 novembre: l'ideale successore di "Paranoia Airlines" del 2019 conterrà la bellezza di 20 tracce.

Va detto che non è la prima volta che il rapper milanese inserisce in un suo disco così tanti pezzi: "Il mio primo disco da venduto" del 2011 di tracce ne includeva addirittura 21 e 21 erano anche quelle dell'edizione deluxe di "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare", il disco del 2013 che lanciò il fenomeno Fedez grazie a singoli come "Cigno nero" (in duetto con Francesca Michielin, la prima vera hit della sua discografia, doppio Disco di platino) e "Alfonso signorini (eroe nazionale)". Sempre 20 erano i pezzi di "Pop Hoolista", il disco del 2014 con il quale il rapper consacrò il successo, che nonostante l'affollata tracklist venne pensato come un concept album sul sistema politico italiano.

I dettagli relativi a "Disumano" sono stati annunciati oggi da Fedez sui suoi canali social ufficiali. Il disco arriva a due anni e mezzo dal precedente: "L’approccio alla discografia è cambiato", aveva spiegato il rapper in questa nuova intervista, commentando il nuovo corso della sua carriera. L'album conterrà i singoli usciti nell'ultimo anno e mezzo, da "Problemi con tutti (Giuda)" a "Meglio del cinema", passando per "Bimbi per strada (Children)", "Bella storia", "Chiamami per nome" (la canzone presentata in coppia con Francesca Michielin all'ultimo Festival di Sanremo - si sono classificati secondi dietro i Maneskin) e il tormentone "Mille" (con Achille Lauro e Orietta Berti): "Ero abituato in un certo modo, la vita mi aveva portato a frequentare grandi studi e grandi produttori, tutto grande per non sentirsi piccoli. Alla fine ho trovato un nuovo gruppo di lavoro e sono ripartito: ho lavorato su nuovi brani, che spero usciranno presto, in studi casalinghi, in piccole realtà come Bagnolo Cremasco. L’obiettivo era quello di rimettere la musica sopra tutto e il contorno al suo posto", aveva anticipato Fedez.

Non ci sarà il duetto con Cara su "Le feste di Pablo", ma la cantante è tra gli ospiti del disco: duetta con Fedez su "Fuori dai guai". Altri ospiti sono Tedua (in "Sapore"), Dargen D'Amico (in "Vecchio"), Tananani (ne "Le madri degli altri"), Myss Keta e Crookers (in "La cassa spinge 2021", con lo stesso Dargen D'Amico) e Speranza (in "Fede e Speranza").