Concerti, Imagine Dragons: una data a Milano l'11 giugno 2022

Gli Imagine Dragons tornano in concerto in Italia. La band capitanata da Dan Reynolds ha annunciato un'unica data in programma nel nostro Paese nel 2022, parte del tour legato all'album "Mercury - Act 1", uscito appena lo scorso settembre. Gli Imagine Dragons si esibiranno a Milano l'11 giugno 2022, sul palco degli I-Days all'Ippodromo Milano Trenno, in qualità di headliner di quella serata.

Già disponibili le informazioni sui biglietti: le vendite generali apriranno venerdì 5 novembre alle ore 10. 60 euro - più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali - per il posto unico, 80 per il pit.

Il tour 2022 della band di "Radioactive" prenderà il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days. In scaletta non solo i brani contenuti all'interno di "Mercury - Act 1", tra cui i singoli "Follow you", "Cutthroat", "Wrecked" e "Lonely", ma anche le hit che hanno permesso agli Imagine Dragons di vendere oltre 40 milioni di album in tutto il mondo e totalizzare 74 miliardi di stream sulle piattaforme di streaming, dalla stessa "Radioactive" a "Demons", passando per "Believer" e "Whatever it takes".

Gli Imagine Dragons mancano in Italia dall'estate del 2019, quando si esibirono sul palco del Firenze Rocks.