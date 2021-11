Kanye West porta Marilyn Manson alla sua messa: è polemica

La coppia composta da Kanye West e Marilyn Manson torna a far parlare di sé e a discutere, negli Usa. I precedenti: a fine agosto all'evento di presentazione del suo album "Donda" allo stadio Soldier Field di Chicago il rapper invitò la rockstar, finita al centro del ciclone mediatico all'inizio dell'anno dopo le accuse di violenze mosse nei suoi confronti da diverse donne, a partire dall'attrice Evan Rachel Wood. Con Manson, West ha inciso una delle canzoni dello stesso "Donda", "Jail 2". Una mossa che oltreoceano fan e critica non gli hanno perdonato (anche perché oltre alla voce di "The beautiful people" nel disco ci sono anche DaBaby, accusato di commenti omofobi, e Chris Brown, anche lui accusato di aggressioni).

Ora i due tornano ad apparire insieme in pubblico. È successo nella giornata di ieri, quando Kanye West ha deciso di ospitare ad una delle sue messe, il suo "Sunday service", Marilyn Manson.

L'evento è stato annunciato ieri stesso su Instagram, da Kanye West. Il rapper aveva fatto sapere che lo show sarebbe stato trasmesso in streaming, indicando ai fan i link per guardarlo (sulle piattaforme Triller e Fit TV). Ignorando le recenti polemiche, il rapper ha ospitato al "Sunday service" la rockstar, che si è presentata vestita di bianco dalla testa ai piedi, proprio come Kanye e gli altri protagonisti dello show. Marilyn Manson non è stato l'unico ospite dell'evento: allo show hanno partecipato anche Justin Bieber e Roddy Ricch. E indovinate un po'? Hanno pure pregato insieme.