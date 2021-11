Avete già visto Morgan che suona, balla e spiega "Bohemian Rhapsody"?

Suonare, ballare e spiegare "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Il tutto in meno di cinque minuti. Chi lo può fare, se non Morgan?

In gara come concorrente a "Ballando con le stelle", il reality show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, il già frontman dei Bluvertigo nel corso dell'ultima puntata ha proposto ai telespettatori uno show totale: lo ha aperto suonando al pianoforte una parte della canzone della band capitanata da Freddie Mercury che ha dato il titolo anche all'omonimo film campione di incassi di Bryan Singer (quello che nel 2018 ha contribuito ad un vero e proprio "Queen revival"), illuminato solo da un occhio di bue.

Poi Morgan ha cominciato a ballare sulle note della canzone, proponendo un paso doble insieme alla sua partner nella "scuola di danza" di Milly Carlucci, la ballerina Alessandra Tripoli. Infine, prima di essere giudicato dalla giuria del programma, composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillelmo Mariotto e Carolyn Smith (che hanno premiato la sua esibizione come la seconda migliore della serata), Morgan ha analizzato e spiegato il testo di "Bohemian Rhapsody": .

Nel delirio, 'Galieo, Galileo', in quel momento lì lui, questo 'poor boy' che dice alla madre che ha ucciso un uomo e vuole essere salvato, si vede in silhouette, confonde la sua stessa immagine con quella del diavolo. Ma poi diventa la madre stessa. Le immagini si sovrappongono tutte. Finché, in questo delirio totale, un buffet delirante, arriva la band a salvarlo. È lì, allora, quando c'è il gruppo che entra, lui dice al diavolo: 'So you think you can stop me and spit in my eye'...".