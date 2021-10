Taylor Swift ha aperto la cerimonia 2021 della Rock & Roll Hall of Fame cantando "Will You Love Me Tomorrow", cover di una canzone scritta e cantata da Carole King.

Quest'ultima, inquadrata fra il pubblico, si è mostrata commossa. Anche se Swift non aveva mai cantato prima il brano, le due artiste si era già incontrate. Agli American Music Awards del 2019 King aveva premiato Swift come “Artista del decennio”. “Negli anni ho conosciuto molti grandi autori e molti grandi cantanti”, aveva detto. “Ma è raro vedere tutti quei diversi talenti in una persona sola. Taylor Swift. È una delle pochissime popstar il cui nome è l’unico che compare da solo nei crediti delle sue canzoni. I suoi testi risuonano tra diverse generazioni, le sue canzoni toccano tutti e il suo impatto nel mondo è straordinario”.