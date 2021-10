Bon Jovi positivo al Covid, era vaccinato: annullati i prossimi concerti

Jon Bon Jovi è risultato positivo al test per il Covid-19 ed è stato costretto ad annullare i suoi concerti, l'ultimo previsto a Miami Beach questo weekend. Il cantante, che è vaccinato, ha annullato la sua apparizione poche ore prima di salire sul palco, dopo aver ricevuto il risultato di un tampone. Nonostante il test positivo, secondo quanto riferito, il cantante non mostra sintomi gravi. Il suo portavoce ha confermato: "Jon è vaccinato e si sente bene". Avrebbe dovuto essere sostenuto dai Kings of Suburbia, ma il gruppo ha cancellato a sua volta l'apparizione per cautela. Pochi giorni fa Bon Jovi aveva dichiarato: "Indossate la mascherina. Hai un pezzetto di stoffa sul naso, non è un grosso problema, non è un grande sacrificio. I miei genitori hanno fatto una guerra, quello è stato un sacrificio. Indossare una mascherina alla fine è un accessorio di moda".

.@TheSun: “'FEELING FINE' @jonbonjovi tests positive for COVID-19 and pulls out of scheduled events including Miami Beach concert” — read more… https://t.co/GcLWrDemVZ — By Jovi (@ByJovi) October 31, 2021