Paul McCartney ha introdotto i Foo Fighters nella Rock & Roll Hall of Fame al Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland. "Stavo giusto dicendo loro nel camerino: 'Ci siamo. Siete qui a Cleveland e stasera sarete inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. Non è solo una hall of fame qualunque, è la fottuta Rock & Roll Hall of Fame!'", ha raccontato l'ex Beatles.

Fondati sulla scia della tragica morte del frontman dei Nirvana Kurt Cobain, i Foo Fighters erano originariamente la one-man band di Grohl. McCartney ha detto che quel tipo di esperienza gli ha ricordato la sua, legata ovviamente ai Beatles. "Quindi la domanda, quando si scoglie la tua band, è: cosa fai adesso?" ha detto McCartney. "Entrambi ci è stata presentata questa domanda. Nel mio caso, ho deciso di fare un album in cui suonavo io stesso tutti gli strumenti. Quindi, l'ho fatto. Il gruppo di Dave si è sciolto. E cosa ha fatto anche lui? Fa un album in cui suona tutti gli strumenti da solo". McCartney ha precedentemente collaborato con Grohl e l'ex compagno di band dei Nirvana, Krist Novoselic, in "Cut Me Some Slack", presente nel film "Sound City" del 2012 di Grohl. I Foo, durante la serata, hanno suonato "Best of You", "My Hero" ed "Everlong" e poi sono tornati di nuovo sul palco insieme a Paul McCartney per una cover di "Get Back" dei Beatles. Qui sotto potete vedere il video.